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Диетолог рассказала о вреде и пользе сыра

Диетолог Татьяна Иванникова рассказала, в чем польза и вред сыра. Об этом сообщает РИА Новости

Фото: pixabay.com

– Сыр – очень питательный продукт и на 1/4 состоит из белков. Они нужны нам, так как являются строительным материалом для мышц. Сыр часто употребляют спортсмены в восстановительный период, – объясняет диетолог.

По словам специалиста, белки сыра усваиваются лучше, чем молочные. Также этот продукт очень калорийный и хорошо восполняет энергию, однако из-за этого он противопоказан людям с избыточной массой тела и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Татьяна Иванникова порекомендовала при выборе сыра обращать внимание на его состав. В этом продукте не должно содержаться много растительных жиров. 

– Процесс изготовления этого продукта достаточно долгий и затратный, поэтому сыр не может стоить дешево, – подчеркнула специалист.  
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