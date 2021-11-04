Диетолог рассказала о вреде и пользе сыра

– объясняет диетолог.По словам специалиста, белки сыра усваиваются лучше, чем молочные. Также этот продукт очень калорийный и хорошо восполняет энергию, однако из-за этого он противопоказан людям с избыточной массой тела и сердечно-сосудистыми заболеваниями.Татьяна Иванникова порекомендовала при выборе сыра обращать внимание на его состав. В этом продукте не должно содержаться много растительных жиров.– подчеркнула специалист.