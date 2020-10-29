Этот продукт поможет укрепить иммунитет, пишет РИА Новости.
Как рассказала диетолог Людмила Гончарова, осенью и зимой человеческому организму особенно необходимы животные жиры – они помогут справиться с болезнями и вирусами. И в сале таких более чем достаточно. В день для укрепления иммунитета нужно употреблять примерно 50 граммов этого продукта.
Правда, нагревать его при этом не стоит. Диетолог предупредила, что нагрев сала до температуры выше 40 ℃ лишает его полезных свойств.
Кроме того, врач отметила, что этот продукт не может вылечить от коронавируса. Но для профилактики включить его в свой рацион можно.
Фото: pixabay.com
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Диетолог рассказала о сезонной пользе сала
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Фото: Татьяна СТОЛЯРОВА