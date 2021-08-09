Диетолог рассказала о пользе вишневого сока

Фото:

pixabay.com

По словам специалиста, данный напиток улучшает качество сна.– объясняет диетолог.Кламер привела результаты исследования, в рамках которого одна группа участников пила в течение недели вишневый сок, а вторая – плацебо. В итоге через семь дней у первой группы значительно улучшилось качество сна.Медик также отметила, что у некоторых может возникнуть потребность ходить в туалет ночью, если пить вишневый сок перед сном. В таком случае диетолог советует добавить в рацион свежую вишню. Кроме мелатонина одна чашка этой ягоды содержит семь процентов дневной нормы калия, что также помогает спать крепче.