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  2. Диетолог рассказала о пользе вишневого сока

Диетолог рассказала о пользе вишневого сока

Американский врач-диетолог Холли Кламер рассказала о полезных свойствах вишневого сока. Об этом сообщает Lenta.ru.

Фото: pixabay.com

По словам специалиста, данный напиток улучшает качество сна. 

– Вишневый сок содержит мелатонин  – гормон, который помогает регулировать циклы сна и бодрствования, – объясняет диетолог.

Кламер привела результаты исследования, в рамках которого одна группа участников пила в течение недели вишневый сок, а вторая – плацебо. В итоге через семь дней у первой группы значительно улучшилось качество сна.

Медик также отметила, что у некоторых может возникнуть потребность ходить в туалет ночью, если пить вишневый сок перед сном. В таком случае диетолог советует добавить в рацион свежую вишню. Кроме мелатонина одна чашка этой ягоды содержит семь процентов дневной нормы калия, что также помогает спать крепче. 
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