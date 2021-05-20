Индийский диетолог Пуджа Махиджа рассказала, почему в свой рацион стоит включить стручковую фасоль. Ее слова приводит издание NDTV.
Фото: pixabay.com
Специалист объяснила, что данный овощ богат каротиноидами, витамином С, калием, растительными волокнами, фосфором, фолатом и кальцием. Фасоль также содержит антиоксиданты и обладает противовоспалительными свойствами и полезна для костей и сердца.
- Это самый универсальный овощ. Его можно готовить и в индийском духе, и по-европейски, и по-китайски, - отметила диетолог.
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Диетолог рассказала о пользе стручковой фасоли
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