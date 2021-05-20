Диетолог рассказала о пользе стручковой фасоли

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Специалист объяснила, что данный овощ богат каротиноидами, витамином С, калием, растительными волокнами, фосфором, фолатом и кальцием. Фасоль также содержит антиоксиданты и обладает противовоспалительными свойствами и полезна для костей и сердца., - отметила диетолог.