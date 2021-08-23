Диетолог рассказала, кому нельзя есть рис

Врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала о пользе риса, а также кому он может быть противопоказан. Ее слова приводит РИА Новости.
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Медик отметила, что рис – продукт диетический и богат витаминами группы В, а также калием, магнием, цинком, фосфором и марганцем.
– Злак хорошо усваивается, это натуральный сорбент, избавляющий от токсинов и препятствующий отложению солей, – рассказала диетолог.
Кораблева также подчеркнула, что рис полезен при заболеваниях ЖКТ, которые сопровождаются диареей и вздутием живота. При остром гастрите врач рекомендует жидкие рисовые каши на воде. Если есть склонность к запорам, рис не следует употреблять чаще двух раз в неделю.
При этом медик рассказала, что крупу следует исключить из рациона людям, страдающим ожирением, так как она может усугубить проблемы с перистальтикой кишечника. Ольга Кораблева также не рекомендует употреблять рис диабетикам, поскольку его гликемический индекс – 70, а индекс каши на молоке составит уже 75.
– Здоровому человеку можно съедать не более 200 граммов отварного риса в день, – отметила диетолог.