Диетолог рассказала, кому нельзя есть рис

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Медик отметила, что рис – продукт диетический и богат витаминами группы В, а также калием, магнием, цинком, фосфором и марганцем., – рассказала диетолог.Кораблева также подчеркнула, что рис полезен при заболеваниях ЖКТ, которые сопровождаются диареей и вздутием живота. При остром гастрите врач рекомендует жидкие рисовые каши на воде. Если есть склонность к запорам, рис не следует употреблять чаще двух раз в неделю.При этом медик рассказала, что крупу следует исключить из рациона людям, страдающим ожирением, так как она может усугубить проблемы с перистальтикой кишечника. Ольга Кораблева также не рекомендует употреблять рис диабетикам, поскольку его гликемический индекс – 70, а индекс каши на молоке составит уже 75.– отметила диетолог.