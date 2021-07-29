Диетолог рассказала, кому нельзя есть дыню

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Специалист отметила, что плод малокалорийный, однако сложный для переваривания продукт. Кораблева не рекомендует кушать дыню натощак или вместе с другой пищей (в том числе с фруктами). В противном случае вы рискуете получить газообразование или диарею.- уточняет медик.Отказаться от употребления продукта стоит тем, кто страдает от обострения гастрита, острого панкреатита, холецистита, язвенной болезни., - подытожила диетолог.