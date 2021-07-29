Врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала, кому и когда стоит отказаться от употребления дыни. Ее слова приводит РИА Новости.
Фото: pixabay.com
Специалист отметила, что плод малокалорийный, однако сложный для переваривания продукт. Кораблева не рекомендует кушать дыню натощак или вместе с другой пищей (в том числе с фруктами). В противном случае вы рискуете получить газообразование или диарею.
- Лучше всего полакомиться дыней спустя час после приема пищи, - уточняет медик.
Отказаться от употребления продукта стоит тем, кто страдает от обострения гастрита, острого панкреатита, холецистита, язвенной болезни.
- Дыня работает как мягкое слабительное. От плода стоит отказаться при любых нарушениях работы кишечника, так как дыня может усилить уже имеющиеся проблемы, - подытожила диетолог.
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Диетолог рассказала, кому нельзя есть дыню
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