Диетолог рассказала, кому нельзя есть бананы

По словам специалиста, людям, страдающим гастритом, банан поможет уменьшить кислотность желудка и снизить риск изжоги. Но при болезнях кишечника в стадии обострения этот фрукт употреблять не стоит:Татьяна Разумовская добавила, что зеленые недоспелые бананы содержат много натрия, в следствии чего могут сыграть роль мочегонного.- отметила диетолог.