Диетолог рассказала, кому нельзя есть бананы

Врач-диетолог Татьяна Разумовская рассказал, кому стоит отказаться от употребления бананов. Ее слова приводит РИА Новости.
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По словам специалиста, людям, страдающим гастритом, банан поможет уменьшить кислотность желудка и снизить риск изжоги. Но при болезнях кишечника в стадии обострения этот фрукт употреблять не стоит:
- Поспевшие бананы имеют слабительный эффект, поэтому во время расстройств кишечника или заболеваний ЖКТ в острой стадии бананы, скорее всего, будут вредны. Они могут вызвать вздутие или метеоризм.
Татьяна Разумовская добавила, что зеленые недоспелые бананы содержат много натрия, в следствии чего могут сыграть роль мочегонного.
- Один банан дает энергию для часовой силовой тренировки или тяжелой физической работы. Если плод сушеный, калорийность банана повысится в пять раз, - отметила диетолог.