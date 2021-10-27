Диетолог рассказала, какое лакомство полезно для кожи и сердца

Популярный перекус, приготовленный в домашних условиях, может оказать благотворное действие на состояние кожи и сердечно-сосудистой системы, а также улучшить работу желудочно-кишечного тракта. Об этом заявила диетолог Надежда Цапкина, пишет РИА Новости.
Речь идет о попкорне. Правда, есть важное уточнение – по словам специалиста, полезным это лакомство может быть, если вы приготовите его в домашних условиях без сахара и ароматизаторов. Соленый или сладкий попкорн, сделанный с большим количеством масла, только навредит организму.
В чем заключается польза попкорна? Надежда Цапкина ответила: «Воздушная кукуруза, из которой готовят попкорн, содержит витамины группы В, железо, цинк, медь, калий, магний, фосфор, марганец и полифенольные антиоксиданты. Все эти элементы помогают снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний и возникновения проблем с пищеварением».
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