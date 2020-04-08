Диетолог рассказала, какие продукты нельзя греть в микроволновке

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Не стоит греть в микроволновке яйца и кипятить воду. Влага в яйце превращается в пар. Хотя в начале скорлупа сдерживает давление, она в любой момент может лопнуть, словно граната. А вот вода в микроволновке пузырится и выплескивается, что может стать причиной тяжелых ожогов.Стоит помнить, что в печи может взорваться любая плотно закрытая емкость и любой продукт с плотной цельной оболочкой. Обжечь липкой кипящей массой могут, например, перегретые и лопающиеся ягоды или даже яблоки.Как отметила врач, многие продукты при нагревании утрачивают свои полезные свойства. Например, ягоды и фрукты. Также нельзя греть все, что содержит полиненасыщенные жирные кислоты, нерафинированные масла (превращаются в канцероген), семечки.Стоит отказаться от разогрева слишком холодных салатов из зелени и корнеплодов. В растениях находятся нитраты, которые при нагреве становятся нитрозамином, а это канцероген.Холодные напитки с пометкой «лайт», например, диетическая кола, вместо сахара содержит заменитель, чаще всего аспартам, который при нагреве превращается в формальдегид. Такие напитки тоже нельзя греть.При нагреве в микроволновке погибают полезные бактерии в кисломолочных продуктах: разрушаются стенки их клеток.Опасно греть в микроволновке замороженные мясо и рыбу, которые могут быстро испортиться, а отравление рыбой — одно из самых серьезных, отмечает врач.Нельзя разогревать в СВЧ шоколадные батончики и импортные конфеты. При нагреве такой продукт и вовсе может стать опасным.