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  2. Диетолог рассказала, какие продукты нельзя греть в микроволновке

Диетолог рассказала, какие продукты нельзя греть в микроволновке

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» назвала продукты, которые не стоит готовить и разогревать в микроволновой печи.

Не стоит греть в микроволновке яйца и кипятить воду. Влага в яйце превращается в пар. Хотя в начале скорлупа сдерживает давление, она в любой момент может лопнуть, словно граната. А вот вода в микроволновке пузырится и выплескивается, что может стать причиной тяжелых ожогов.

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Стоит помнить, что в печи может взорваться любая плотно закрытая емкость и любой продукт с плотной цельной оболочкой. Обжечь липкой кипящей массой могут, например, перегретые и лопающиеся ягоды или даже яблоки.

Как отметила врач, многие продукты при нагревании утрачивают свои полезные свойства. Например, ягоды и фрукты. Также нельзя греть все, что содержит полиненасыщенные жирные кислоты, нерафинированные масла (превращаются в канцероген), семечки.

Стоит отказаться от разогрева слишком холодных салатов из зелени и корнеплодов. В растениях находятся нитраты, которые при нагреве становятся нитрозамином, а это канцероген.

Холодные напитки с пометкой «лайт», например, диетическая кола, вместо сахара содержит заменитель, чаще всего аспартам, который при нагреве превращается в формальдегид. Такие напитки тоже нельзя греть.

При нагреве в микроволновке погибают полезные бактерии в кисломолочных продуктах: разрушаются стенки их клеток.

Опасно греть в микроволновке замороженные мясо и рыбу, которые могут быстро испортиться, а отравление рыбой — одно из самых серьезных, отмечает врач.

Нельзя разогревать в СВЧ шоколадные батончики и импортные конфеты. При нагреве такой продукт и вовсе может стать опасным.
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