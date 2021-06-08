Персик – король фруктов летнего сезона. Мы любим его за нежность, конфетный запах, десертную сладость и сочность. Врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала, как выбрать хорошие персики и на что нужно обращать внимание при покупке данного фрукта в супермаркете или на рынке. Ее слова приводит РИА Новости.
Фото: pixabay.com
В первую очередь диетолог обратила внимание на аромат персика. Если он слабый, фрукт, вероятнее всего, будет кислым. У сладких плодов запах выражен. Специалист также советует посмотреть на цвет кожуры. Если он зеленоватый, следовательно, плод с дерева сорвали слишком рано и у вас дома он не созреет до нужной степени.
– Хороший персик должен быть сухим, чистым и упругим. Коричневые пятна на фрукте означают, что он уже начал портиться, – подчеркнула диетолог.
Мятых, влажных или морщинистых плодов, по мнению врача, также лучше избегать, так как долго храниться они не будут.
– Твердые персики, скорее всего, кислые. Обратите внимание на то, что кожура должна поддаваться нажатию пальца, – отметила Ольга Кораблева.
Диетолог не рекомендует покупать персики в полиэтиленовых пакетах, так как фрукты в них будут быстро портиться. Кроме того, не стоит брать персики, если их продают в местах, не приспособленных для торговли или рядом с автомобильными дорогами.
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Диетолог рассказала, какие персики никогда нельзя покупать
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