Диетолог рассказала, какие персики никогда нельзя покупать

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В первую очередь диетолог обратила внимание на аромат персика. Если он слабый, фрукт, вероятнее всего, будет кислым. У сладких плодов запах выражен. Специалист также советует посмотреть на цвет кожуры. Если он зеленоватый, следовательно, плод с дерева сорвали слишком рано и у вас дома он не созреет до нужной степени.– подчеркнула диетолог.Мятых, влажных или морщинистых плодов, по мнению врача, также лучше избегать, так как долго храниться они не будут., – отметила Ольга Кораблева.Диетолог не рекомендует покупать персики в полиэтиленовых пакетах, так как фрукты в них будут быстро портиться. Кроме того, не стоит брать персики, если их продают в местах, не приспособленных для торговли или рядом с автомобильными дорогами.