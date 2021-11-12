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  2. Диетолог рассказала, как «женский витамин» может защитить организм от преждевременного старения

Диетолог рассказала, как «женский витамин» может защитить организм от преждевременного старения

Витамин Е называют женским. Почему так, как он помогает предотвратить преждевременное старение и в чем содержится, пояснила диетолог Ольга Чунтонова. Ее слова передает РИА Новости.


«Витамин Е действительно нередко называют женским витамином. Он защищает организм от преждевременного старения и помогает родить здорового малыша. Дефицит витамина Е приводит к нарушению репродуктивной функции», – подчеркнула врач.

Она перечислила негативные последствия для организма при недостатке витамина Е: «Основные проявления дефицита заключаются в мышечной дистрофии, а также в нарушении координации движений и, что немаловажно, в ухудшении зрения. Кожа теряет эластичность, волосы становятся тусклыми и начинают ломаться».

Прочитав такой комментарий, представительницам прекрасного пола наверняка захочется обогатить рацион продуктами, которые содержат такой витамин. Что ж, вот небольшой список: миндаль, брокколи, лосось, болгарский перец, масло зародышей пшеницы, авокадо. Если же вариант с подбором специальной диеты вам не по душе, витамин Е можно принимать отдельно. Правда, будьте осторожны: его нельзя принимать эпилептикам или совместно с витамином D. А витамины А и С, по словам Ольги Чунтоновой, наоборот совместимы с витамином Е. 

Фото: pixabay.com
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