Диетолог рассказала, как справиться с ночными приступами голода

При этом, как уточняет, для ночного приема пищи подойдут не любые продукты. Вообще, в первую очередь нужно постараться сбить голод негазированной водой, кефиром или теплым молоком со специями. Например, с корицей, куркумой или имбирем. А вот чая, сока и кофе лучше избегать: они стимулируют аппетит. Если напитков оказалось недостаточно, можно приготовить тост с сыром, ветчиной, творогом или мясом, но не переедать. Помните, перекус не должен быть равным полноценному приему пищи.Кроме того, уточнила эксперт, во многом желание поесть ночью зависит от того, как вы проводите вечера. Если сбалансировать свою деятельность, можно избавиться от голода под покровом темноты.– рассказала Людмила Денисенко. –