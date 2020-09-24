Способов сделать это несколько: можно перекусить или изменить свой стиль деятельности перед сном, сообщает Lenta.ru.
При этом, как уточняет член российского Национального общества диетологов Людмила Денисенко, для ночного приема пищи подойдут не любые продукты. Вообще, в первую очередь нужно постараться сбить голод негазированной водой, кефиром или теплым молоком со специями. Например, с корицей, куркумой или имбирем. А вот чая, сока и кофе лучше избегать: они стимулируют аппетит. Если напитков оказалось недостаточно, можно приготовить тост с сыром, ветчиной, творогом или мясом, но не переедать. Помните, перекус не должен быть равным полноценному приему пищи.
Кроме того, уточнила эксперт, во многом желание поесть ночью зависит от того, как вы проводите вечера. Если сбалансировать свою деятельность, можно избавиться от голода под покровом темноты.
– Перед сном лучше не читать новости и угнетающую литературу, которые способны привести человека в взволнованное и нервное состояние. Вместо этого полезнее будет принять ванну, надеть теплые носки, поиграть с домашним питомцем и посмотреть романтическую комедию, – рассказала Людмила Денисенко. – Также хорошо в борьбе с обжорством показала себя йога по вечерам.
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Диетолог рассказала, как справиться с ночными приступами голода
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