Диетолог рассказала, как правильно есть апельсины

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По словам специалиста, фрукт не нужно разрезать и чистить на дольки. Диетолог рекомендует взять целый плод, помыть его и съесть вместе с кожурой. Перевалова объяснила это тем, что во время разрезания, апельсин может терять часть витамина С, к тому же в кожуре содержится много каротиноидов, которые считаются витаминами красоты.Если вы все же предпочитаете чистить апельсин, эксперт советует есть кожуру отдельно. К примеру, натереть на терке цедру, высушить и добавлять в чай или перемолоть ее в блендере и сделать полезное пюре, которое затем можно добавить в воду или компот.Врач также подчеркнула, что не стоит выжимать из фрукта сок.