Диетолог рассказала, как избавиться от последствий новогодних застолий

После праздников не нужно устраивать голодовку, чтобы сбросить лишний вес. Вместо этого необходимо перейти на правильное питание. Об этом в эфире программы "Включайся" на телеканале "Беларусь 2" сообщила врач-диетолог Светлана Кашицкая.
– Нужно вернуться к правильному питанию, составить полезный и сбалансированный рацион на день, – обратила внимание диетолог.
Врач посоветовала приготовить вкусный и питательный завтрак. В качестве такового могут быть сырники, творожная запеканка, омлет, яичница или горячий суп.
– Бульон стоит приготовить в том случае, если было отравление. В иной ситуации – овощной суп, – отметила Светлана Кашицкая.
Кроме того, диетолог сообщила, что в течение дня важно употреблять достаточное количество продуктов, содержащих много белка. Это может быть легкоусвояемая рыба или курица с салатом.
Наряду с этим врач рассказала, почему совсем не есть после праздников вредно для здоровья.
– Из-за этого активизируется вредный фермент. Если человек не будет питаться большой промежуток времени, то назавтра все, что он съест, это вещество загонит в жировую клетку, – предупредила Светлана Кашицкая.
Что касается физической активности после Нового года, то она должна быть разумной. Лучше сходить на прогулку в парк, чем в тренажерный зал, считает диетолог.
– Снизить вес можно без физических упражнений, только коррекцией питания. После Нового года в крови циркулирует токсический продукт, образующийся при расщеплении алкоголя, который называется ацетальдегид. Он быстрее выходит из организма, когда человек двигается. Не стоит идти в зал, лучше прогуляться, –подчеркнула Светлана Кашицкая.
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