Диетолог рассказала, что такое пребиотики и зачем они нам нужны

Врач-диетолог Ирина Яблонская на своей странице в Instagram рассказала, что такое пребиотики и чем они полезны для кишечника.
По словам специалиста, пребиотики – это компоненты пищи, которые не перевариваются и не усваиваются в верхних отделах желудочно-кишечного тракта.
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– Пребиотики (олиго- и полисахариды) – это лактулоза, клетчатка, целлюлоза (не употребляется в чистом виде, но мы получаем ее с продуктами), инулин и другие, – добавила диетолог.
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Ирина Яблонская отметила, что цель пребиотиков – стимулировать развитие собственного микробиома кишечника:
– Благодаря микробиому создается определенный pH, при котором хорошая микрофлора чувствуют себя хорошо, а патогенная замедляет развитие. Но и делать акцент в питании только на пребиотики не стоит.
Медик напомнила, что от слаженной работы нашего кишечника зависит функционирование всех органов и систем:
– Все питательные вещества, которые поступают с пищей, всегда проходят через кишечник. Качество вашего рациона влияет на работу ферментной системы, а также на то, какая микрофлора будет обитать в кишечнике: хорошая или плохая.
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Микробиом кишечника – это уникальная совокупность микроорганизмов, целая экосистема, где есть место не только для полезных бактерий, но и для вирусов, грибов, простейших, отметила Ирина Яблонская.
– Наш микробиом сосуществует с организмом в целом, и именно от состава микробиоты зависит наш иммунитет, – добавила специалист.
Диетолог порекомендовала не путать пребиотики с пробиотиками. Последние чаще всего являются маркетинговым ходом фармкомпаний, и в приеме нуждаются далеко не все люди, даже те, которые прошли курс антибиотикотерапии.
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Медик также поделилась списком продуктов, которые содержат в себе большое количество пребиотиков. К ним относятся: цикорий, топинамбур, чеснок, лук, спаржа, бананы, яблоки, какао, цельнозерновой овес, семена льна, артишоки, псиллиум, плоды баобаба, фасоль, квашеная капуста, брусника, репа, гранат, инжир, шиповник, красная смородина, цитрусовые и молочные продукты с лактулозой.
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