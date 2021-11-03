Диетолог рассказал об уникальных свойствах киселя

В эфире программы "О самом главном" врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, какими уникальными свойствами обладает кисель.
По словам медика, этот напиток защищает слизистую желудка.
– Кисель выстилает слизистую желудка изнутри, защищая ее таким образом от желудочных соков и соляной кислоты. Дело в том, что в этом органе очень агрессивная среда, и первое, на что она может быть направлена, – это на слизистую. У людей с поверхностным гастритом и склонностью к язвенной болезни слизистая и без того уже раздражена и воспалена. Поэтому такая выстилка не повредит, – обратил внимание диетолог.
Кисель полезен еще и тем, что в его составе содержится картофельный крахмал. Благодаря этому напиток способствует улучшению состава кишечной микрофлоры.
– Ученые установили, что, если картофельный крахмал находится в холодном состоянии, он резистентный, то есть устойчив к действию ферментов, поэтому может дойти до кишечника, где его расщепляют молочнокислые бактерии. Если человек пьет холодный кисель, то в результате он подкармливает свою кишечную микрофлору, – дополнил слова коллеги врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.
– Это действительно уникальное свойство, потому что это не просто питание, это питание в жидком виде, благодаря которому бактерии без труда могут ферментировать резистентный крахмал, очень быстро получать энергетические факторы, в частности, оксибутират и оксимасляную кислоту. Последнего хватает еще и на питание кишечника, – отметил Михаил Гинзбург.
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