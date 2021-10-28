Диетолог рассказал о вреде орехов

Диетолог Артем Леонов рассказал, при каких условиях употребление орехов может нанести вред. Его слова приводит РИА Новости.
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Специалист отметил, что орехи содержат много полезных макро- и микроэлементов, клетчатку и белок, однако, несмотря на это, в их составе содержатся вещества, подавляющие выработку ферментов.
– Все полезные вещества в орехах находятся в неактивном состоянии, они ограничены природными консервантами и пользы организму не приносят, – сказал диетолог.
По его словам, вода нейтрализует природные консерванты:
– Если напитать орех водой, все микро- и макроэлементы переходят в активную форму и становятся доступными для организма.
Артем Леонов добавил, что орехи будут полезны, если замачивать их в воде на шесть–восемь часов.