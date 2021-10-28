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  2. Диетолог рассказал о вреде орехов

Диетолог рассказал о вреде орехов

Диетолог Артем Леонов рассказал, при каких условиях употребление орехов может нанести вред. Его слова приводит РИА Новости

Фото: pixabay.com

Специалист отметил, что орехи содержат много полезных макро- и микроэлементов, клетчатку и белок, однако, несмотря на это, в их составе содержатся вещества, подавляющие выработку ферментов.

– Все полезные вещества в орехах находятся в неактивном состоянии, они ограничены природными консервантами и пользы организму не приносят, – сказал диетолог.

По его словам, вода нейтрализует природные консерванты: 

– Если напитать орех водой, все микро- и макроэлементы переходят в активную форму и становятся доступными для организма.

Артем Леонов добавил, что орехи будут полезны, если замачивать их в воде на шесть–восемь часов. 
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