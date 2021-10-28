Диетолог рассказал о вреде орехов

Специалист отметил, что орехи содержат много полезных макро- и микроэлементов, клетчатку и белок, однако, несмотря на это, в их составе содержатся вещества, подавляющие выработку ферментов., – сказал диетолог.По его словам, вода нейтрализует природные консерванты:Артем Леонов добавил, что орехи будут полезны, если замачивать их в воде на шесть–восемь часов.