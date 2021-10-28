Диетолог рассказал о полезных свойствах листового салата

Листовой салат является недооцененным продуктом, причем напрасно. В нем содержится большое количество витаминов и микроэлементов. Об этих и других полезных свойствах салата в эфире программы "О самом главном" рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.
Говоря о таком листовом салате, как манголь, диетолог посоветовал употреблять его для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
– Манголь –мягкая и не очень кислая зелень, которая легко увеличивает объем и сытность продукта. К тому же это очень хорошая профилактика сердечно-сосудистых заболеваний за счет высокого содержания бетаина и витамина К, который помогает витамину D, то есть улучшает накопление кальция в костях и препятствуют потере этого вещества. Витамин К также укрепляет сосудистую стенку и улучшает гемореологию за счет улучшения обмена кальция, то есть препятствует его накоплению в сосудистой стенке, тем самым не допуская развития атеросклероза, – объяснил Михаил Гинзбург.
Листовой салат романо, по словам диетолога, также содержит множество полезных веществ.
– Романо очень богата фолиевой кислотой и такими витаминами, как С и РР, в том числе в нем очень много калия и магния. Салат улучшает сердечно-сосудистую и центральную нервную системы, – обратил внимание доктор медицинских наук.
Фриллис, как и все остальные салаты, богат пищевыми волокнами, а также фолиевой кислотой.
– Имеет очень низкую калорийность, поэтому этот салат я бы рекомендовал всем, кто хочет оставаться молодым, стройным и здоровым, а также жить долго, – сказал врач.
– Фриллис снижает гликемический индекс других продуктов, – дополнил слова коллеги врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.
Отмечается, что перед употреблением салата его необходимо промыть в холодной проточной воде 2–3 раза.
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