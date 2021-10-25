Диетолог рассказал, кому нельзя есть лук

По словам специалиста, употребление этого продукта в большом количестве может пагубно отразиться на желудке:– отметил диетолог.Кроме того, Александр Андреев добавил, что уменьшить количество лука в рационе следует людям, которые страдают язвенной болезнью, колитом и панкреатитом.