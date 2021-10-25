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Диетолог рассказал, кому нельзя есть лук

Врач-диетолог Александр Андреев рассказал, чем опасно неумеренное употребление лука. Об этом сообщает РИА Новости

Фото: pixabay.com

По словам специалиста, употребление этого продукта в большом количестве может пагубно отразиться на желудке: 

– Лук может спровоцировать расстройство желудка или изжогу. Также не рекомендую употреблять лук в больших количествах людям с гипертонией, так как он повысит давление, – отметил диетолог.

Кроме того, Александр Андреев добавил, что уменьшить количество лука в рационе следует людям, которые страдают язвенной болезнью, колитом и панкреатитом.
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