Диетолог рассказал, кому нельзя есть лук

Врач-диетолог Александр Андреев рассказал, чем опасно неумеренное употребление лука. Об этом сообщает РИА Новости.
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По словам специалиста, употребление этого продукта в большом количестве может пагубно отразиться на желудке:
– Лук может спровоцировать расстройство желудка или изжогу. Также не рекомендую употреблять лук в больших количествах людям с гипертонией, так как он повысит давление, – отметил диетолог.
Кроме того, Александр Андреев добавил, что уменьшить количество лука в рационе следует людям, которые страдают язвенной болезнью, колитом и панкреатитом.