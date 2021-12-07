Диетолог рассказал, какие продукты к новогоднему столу стоит закупить заранее

Новый год уже не за горами – пора начинать задумываться не только о подарках близким, но и о праздничном меню. Не удивляйтесь, не рано: некоторые продукты можно начинать закупать уже сейчас, дабы в конце месяца не стоять в очередях. Когда и какие продукты к новогоднему столу можно закупать, чтобы они не успели испортиться, рассказал диетолог Андрей Золотарев. Слова эксперта передает РИА Новости.
В списке того, что можно покупать уже сейчас, есть как деликатесы (икра), так и необходимые каждой хозяйке товары (например, горошек). Кстати, другие консервы тоже можно смело класть в корзинку в начале декабря. Актуально это и для конфет, твердых сыров.
А чуть позже – примерно за две недели до Нового года – Андрей Золотарев рекомендует покупать соленую рыбу и копченые продукты.
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