Диетолог рассказал, как выбрать самые вкусные и безопасные для здоровья глазированные сырки

В эфире программы "О самом главном" врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, на что обратить внимание при покупке сырков, чтобы приобрести наиболее безопасный для здоровья продукт.
Первым делом диетолог посоветовал смотреть на калорийность глазированных сырков.
– В продуктах с большим содержанием жира и сахара калорийность на 100 граммов может повышаться относительно творога раза в три-четыре. Если взять, например, 5-процентный творог, мы получим жирность где-то в районе 120 калорий на 100 граммов, что совсем не много. Если добавить туда жир, то калорийность вырастет на 10 калорий с каждым добавленным граммом, – обратил внимание Михаил Гинзбург.
Отмечается, что качественный творожный сырок должен состоять из сахара, шоколада, сливочного масла, сливок и натуральных ароматизаторов.
По словам диетолога, в одном стограммовом сырке должно быть не более 150 калорий.
Еще одним важным критерием выбора глазированного сырка является жирность.
– С избытком жира осложнения очень часто связаны напрямую. И в частности, это атеросклероз. Если в сырке содержится плохой жир, например пальмовый, где очень много пальмитиновой кислоты, то риск атеросклероза может повышаться многократно, даже в пределах нормального или небольшого избыточного веса, – предупредил Михаил Гинзбург.
По словам врача-реабилитолога, сертифицированного йоготерапевта Сергея Агапкина, в качественном сырке должно содержаться 20–30 процентов жира, при этом основная его часть должна приходиться на шоколад.
И наконец, третий обязательный критерий при выборе сырков – количественное содержание сахара.
– Чем меньше сахара в питании, тем лучше. С этим веществом напрямую связывают все возрастные болезни и уменьшение продолжительности жизни. В сырках сахар довольно просто заменить сахарозаменителями. Во-первых, они сами по себе вкусные, а во-вторых, организм их использует для питания микрофлоры, – заключил Михаил Гинзбург.
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