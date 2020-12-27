Диетолог рассказал, как спасти печень после Нового года

Новогодний стол традиционно наполняют разными кулинарными шедеврами, которые состоят и из соленых, и из сладких, и из жирных блюд. Такой набор продуктов сильно бьет по печени, после чего орган начинает функционировать не в самом оптимальном режиме. Из-за подобного сбоя снижается умственная работоспособность, возникает вялость, апатия и усталость. Как отлично отметить праздник, но при этом спасти печень от воздействия не самых полезных блюд, в программе «О самом главном» рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.
По мнению специалиста, рацион, составляемый людьми в Новый год, действительно вредит печени, однако только в тех случаях, когда подобный режим питания существует постоянно.
– Если мы так питаемся регулярно, то очень быстро развивается жировая болезнь печени. Существует ряд стадий, в ходе которых быстро может присоединиться воспаление печени, так называемый стеатогепатит, а дальше – цирроз, – предупредил Михаил Гинзбург.
Врач сообщил, что от негативного воздействия можно уберечься несколькими способами. Так, например, стоит употреблять больше кисломолочных продуктов.
– Кисломолочные продукты содержат бактериальные тела. За праздники, потребляя большое количество красного мяса, плохих жиров, продуктов глубокой переработки мяса, в организм попадает масса токсических для нашей полезной микрофлоры веществ. Есть исследования, показывающие, что такое переедание в разы снижает количество полезной микрофлоры. А кисломолочные напитки возвращает эту полезную микрофлору к норме, – рассказал диетолог.
Медики советуют заправлять праздничные салаты не майонезом, а сметаной, которая в шесть раз менее калорийна. А вот лучшей альтернативой майонезу является йогурт, в котором калорийность ниже в 20 раз.
Еще одной помощью печени являются кресс-салат и квашеная капуста. По словам специалиста, эти продукты обладают противовоспалительным действием и прекрасно защищают орган от вредных продуктов.
Не менее полезны для печени томаты, в том числе сок. Чтобы он действительно справлялся со своей задачей, его нужно пить за полчаса до еды или через час после приема пищи.
Следующий продукт – специи.
– Они обладают выраженным противовоспалительным и анти-эйдж действиями. Та же куркума защищает генетически аппарат молекул ДНК от повреждений, стимулирует самоочищения клеток, – добавил Михаил Гинзбург.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
1421
Диетолог рассказал, как спасти печень после Нового года
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter