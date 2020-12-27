Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.59
EUR: 3.16
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Диетолог рассказал, как спасти печень после Нового года

Диетолог рассказал, как спасти печень после Нового года

Новогодний стол традиционно наполняют разными кулинарными шедеврами, которые состоят и из соленых, и из сладких, и из жирных блюд. Такой набор продуктов сильно бьет по печени, после чего орган начинает функционировать не в самом оптимальном режиме. Из-за подобного сбоя снижается умственная работоспособность, возникает вялость, апатия и усталость. Как отлично отметить праздник, но при этом спасти печень от воздействия не самых полезных блюд, в программе «О самом главном» рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.


По мнению специалиста, рацион, составляемый людьми в Новый год, действительно вредит печени, однако только в тех случаях, когда подобный режим питания существует постоянно.

– Если мы так питаемся регулярно, то очень быстро развивается жировая болезнь печени. Существует ряд стадий, в ходе которых быстро может присоединиться воспаление печени, так называемый стеатогепатит, а дальше – цирроз, – предупредил Михаил Гинзбург.

Врач сообщил, что от негативного воздействия можно уберечься несколькими способами. Так, например, стоит употреблять больше кисломолочных продуктов.

– Кисломолочные продукты содержат бактериальные тела. За праздники, потребляя большое количество красного мяса, плохих жиров, продуктов глубокой переработки мяса, в организм попадает масса токсических для нашей полезной микрофлоры веществ. Есть исследования, показывающие, что такое переедание в разы снижает количество полезной микрофлоры. А кисломолочные напитки возвращает эту полезную микрофлору к норме, – рассказал диетолог.

Медики советуют заправлять праздничные салаты не майонезом, а сметаной, которая в шесть раз менее калорийна. А вот лучшей альтернативой майонезу является йогурт, в котором калорийность ниже в 20 раз.

Еще одной помощью печени являются кресс-салат и квашеная капуста. По словам специалиста, эти продукты обладают противовоспалительным действием и прекрасно защищают орган от вредных продуктов.

Не менее полезны для печени томаты, в том числе сок. Чтобы он действительно справлялся со своей задачей, его нужно пить за полчаса до еды или через час после приема пищи.

Следующий продукт – специи.

– Они обладают выраженным противовоспалительным и анти-эйдж действиями. Та же куркума защищает генетически аппарат молекул ДНК от повреждений, стимулирует самоочищения клеток, – добавил Михаил Гинзбург.

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
В Камеруне при столкновении автобуса с грузовиком погибли 37 человек
«Лидс» одолел «Бернли» в матче Премьер-лиги
Праздник "Новый год в Здравнево" прошел в музее-усадьбе Ильи Репина
Оман откроет границы 29 декабря
Мобильный каток работает у Дворца спорта
На Европу обрушился ураган "Белла"
«Шахтер» одержал шестую победу подряд и возглавил таблицу чемпионата Беларуси по хоккею
В Риге обнаружили гигантскую лису - фото
Президентские и парламентские выборы проходят в Нигере
Баскетболисты "Рубона" завоевали бронзу розыгрыша Кубка Беларуси
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
За детей ответите отдельно
Купить ели в кадках и высадить весной - Минлесхоз предлагает сохранить новогодние деревья
В Китае мужчина с ножом напал на прохожих, погибли семь человек
Диетолог рассказал, как спасти печень после Нового года
"Белпочта" вручила новогодние подарки воспитанникам специальных яслей-сада в Минске
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1825 пациентов с COVID-19, выписаны 1498
В Китае использование допинга будет уголовным преступлением
Биткоин установил новый максимум выше $27,7 тыс.
Оранжевый уровень опасности объявлен на 28 декабря из-за порывистого ветра
СК завершил расследование в отношении еще одного участника августовских беспорядков
Американцы забросили 11 безответных шайб австрийцам в игре молодежного чемпионата мира
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Павлины, говоришь…
В России за сутки выявили почти 28,3 тыс. заболевших коронавирусом
Глава ВОЗ считает COVID-19 не последней пандемией
Милиция усилит меры безопасности в новогодние праздники
В Копыльском районе рыбак провалился под лед
Есть ведь негласное правило: детей не трогать. Кто его нарушает – нелюдь
БелТПП присоединилась к благотворительной акции "Наши дети"
ЕС начинает массовую вакцинацию от коронавируса
В Барановичах горел кофейный цех
Фотоэкспозиция "Братские народы - защитники Беларуси" открылась в Токио
Два человека погибли при пожаре в Дрогичинском районе
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
ВТО ли еще будет
Не на того нарвался: черепаха ответила яростной атакой на нападение акулы - видео
Перцов: Запад критикует Беларусь, не видя бревна в своем глазу
Гайдукевич: предотвращение попытки госпереворота в Беларуси - главный политический итог года
Театр эстрады принимает участие в благотворительной акции "Наши дети"
В центре Берлина произошла стрельба
Шведы разгромили чехов в матче молодежного чемпионата мира по хоккею
В Австрии с 26 декабря начался третий жесткий карантин
Венгрия первой из стран ЕС начала вакцинацию от коронавируса
Гороскоп на неделю с 28 декабря по 3 января
В Помпеях нашли киоск с остатками продуктов
мнение
Алексей ДЗЕРМАНТ
Исторические факты – вещь упрямая
Германия досрочно начала вакцинацию от COVID-19
Гороскоп на 28 декабря
В мире за сутки зарегистрировали более 401 тыс. случаев заражения коронавирусом - ВОЗ
Авторы
СКАНИРУЙТЕ