В холодное время года необходимо отдавать предпочтение высококалорийной пище и овощам, при этом экзотические и несезонные овощи покупать необязательно, считает главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности, академик РАН Виктор Тутельян. Об этом сообщает РИА Новости.
Капуста, морковь, свекла и картофель – основа питания в холодное время года. По словам специалиста, из этих овощей можно создавать разнообразный, вкусный и полезный рацион, поскольку названные продукты являются источником полезных веществ.
Виктор Тутельян добавил, что высококалорийную пищу лучше употреблять в холодное время года.
– Естественно, в холодное время года в регионах, где климат очень холодный, там высококалорийная жирная пища предпочтительнее, – подчеркнул специалист.
Диетолог привел в пример сало и свиные продукты, которые дают калории и позволяют восстановить энергию, потраченную на сохранение тепла и совершаемую работу.
Фото: pixabay.com
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Специалист рассказал, как следует питаться в холода
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