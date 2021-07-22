Коротко: пить больше воды, исключать сахар. Подробностями поделилась диетолог Юлия Хохолкова, слова которой приводит АиФ.
Специалист рекомендует в жару пить больше жидкости. Однако есть важный момент: имеется в виду вода, а не газировка или соки. Последние, наоборот, могут ухудшить состояние из-за количества содержащегося в них сахара. «Я рекомендую максимально убрать из рациона продукты, которые вызывают воспаление в организме: сахар, различные копчения и соления, полуфабрикаты, такие как сосиски, колбасы. А еще – жареные продукты, чипсы, сухарики , мороженое (в нем много сахара, жиров, в том числе трансжиров). Все это стоит ограничить хотя бы на время жары, когда организм подвергается стрессу. Но, разумеется, и в обычную погоду от таких продуктов стоит воздерживаться», – сказала Хохолкова.
Она также посоветовала исключить из рациона выпечку и многокомпонентные соусы. А вот свежие овощи и зелень, по словам диетолога, напротив, должны занять почетное место в летнем меню.
В жару многим не хочется мяса, потому что оно кажется тяжелым продуктом. В этом нет ничего критичного, но белок в любом случае организму нужен. Поэтому, если временно отказываетесь от мяса, ешьте больше бобовых, орехов, яиц, тофу. Рыба и морепродукты – это тоже отличный вариант.
Фото: pixabay.com
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Диетолог раскрыла секреты питания в жару
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