Диетолог Пуджа Мальхотра рассказала, как легко перестать кушать сладкое, сообщает РИА Новости.
Эксперт рассказала, что при отказе от сахара обязательно нужно пить много воды и ни в коем случае не мучить себя голодом. Дефицит жидкости в организме и недоедание и формируют тягу к сахаросодержащим продуктам.
По словам диетолога, худеющий человек должен употреблять много клетчатки и белка. Они дают чувство сытости. Стоит отказаться от продуктов с содержанием рафинированных углеводов и искусственных подсластителей.
Специалист поделилась, что при сильном желании съесть сладкое шоколад или конфеты можно заменять фруктами (сухофруктами). Хорошо подойдут сушеный абрикос, изюм или финики. А если устоять перед сладостями не получается, можно иногда позволять себе их, но только в ограниченном количестве. Лучше всего – по праздникам и особым случаям.
Фото: pixabay.com
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Диетолог раскрыла секрет, как преодолеть тягу к сладкому
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