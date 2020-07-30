Диетолог раскрыл секрет кавказского долголетия

В числе причин кавказского долголетия – определенная пища, употребляемая горцами. И один из основных ее компонентов это культовое кавказское блюдо – шашлык.





«Секрет знаменитого кавказского долголетия в мясе», – утверждает врач-диетолог Андрей Бобровский.

Для приготовления шашлыка баранину нарезают мелкими кусками и запекают на углях. Дело в том, что приготовленное блюдо обладает правильным содержанием ненасыщенных жиров, и это имеет принципиальное значение.

«Очевидно, что в тех краях воздух чище, вода другая и есть овощи с фруктами, но, согласно недавним исследованиям, один из важнейших факторов, который благоприятствует долголетию, является состав жира... Ученые установили, что важны ненасыщенные жиры, которые есть в рыбе и в мясе", – отметил эксперт.

Кавказский шашлык отличается от того, что обычно готовят в наших краях. Важен выбор мяса, пишет РИА Новости. Дело в том, что горцы используют для шашлыка мясо ягненка, то есть молодого барашка. «По составу жиров мясо ягненка и взрослого барана отличается по количеству насыщенных жиров», – говорит специалист. С точки зрения современной диетологии, наиболее полезными являются шашлыки из рыбы и ягненка, но не из свинины.





Крайне важно также правильно приготовить шашлык. Приготовление мяса на гриле или мангале – это самый диетический, правильный вариант, отметил диетолог. Такое приготовление убирает лишний жир, он просто стекает вниз. Если же вы готовите мясо на сковороде, оно, наоборот, впитывает жир.

Ну, и наконец, надо правильно употреблять шашлык. Полезным его сделают овощи и зелень, которых надо съедать столько же, сколько и мяса.

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