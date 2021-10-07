Диетолог предупредила об опасности телятины

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В телятине содержится пурин, который способствует накоплению мочевой кислоты. Специалист также отметила, что не каждый умеет готовить этот вид мяса правильно, вследствие чего продукт теряет свои полезные свойства.Тем, кто жалуется на боли в суставах, телятину и любое другое красное мясо желательно есть не чаще двух раз в неделю. Это связано с тем, что в составе белка содержатся аминокислоты лейцин и аргинин, которые обладают инсулиногенным действием.Медик также отметила, что телятина – маложирный продукт, в котором много железа, меди, цинка и витамина B12. Также, поскольку в этом виде мяса холестерина меньше, чем в говядине, его можно включать в рацион детей и пожилых.