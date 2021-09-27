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Диетолог предупредила об опасности популярного блюда

Среди самых популярных блюд есть те, от употребления которых лучше отказаться. Врач-диетолог Светлана Кашицкая в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" заявила, что одним из таких является суп, приготовленный на мясном бульоне.


По словам диетолога, суп не является обязательным блюдом в рационе человека. К тому же может нанести серьезный вред здоровью, если приготовить его на мясном бульоне. Врач обратила внимание, что все вредные вещества, которые есть в мясных продуктах, оказываются в супе, из-за чего блюдо становится небезопасным.

– Ежедневное употребление таких супов принесет вред внутренним органам, – считает Светлана Кашицкая.

 Таким образом, диетолог посоветовала готовить супы на основе овощей. Любителям мяса посоветовала отваривать его отдельно, а после добавлять в готовое блюдо.

Вместе с тем врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в эфире программы "Жить здорово" советовал варить супы на основе грибов. Он отметил, что был проведен ряд исследований, которые показали: если человек съедает всего 18 граммов грибов в сутки, это на 45 процентов усиливает защиту клеток от развития рака.
 
Фото: pixabay.com
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