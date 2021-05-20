Зачастую обезжиренные продукты являются высококалорийными, содержат в своем составе много углеводов и химических добавок. Об этом в познавательном ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" сообщила диетолог Светлана Кашицкая.
По словам специалиста, обезжиренные продукты можно включать в рацион только людям в возрасте 50 лет и старше. Для остальных они запрещены.
Также диетолог отметила, что при производстве обезжиренные продукты теряют свои вкусовые качества.
– Поэтому производитель добавляет всевозможные вкусовые добавки, ароматизаторы, стабилизаторы, крахмал и загустители, – обратила внимание Светлана Кашицкая.
Специалист также уточнила, что в обезжиренных продуктах содержится много углеводов.
– Поэтому данный продукт чаще всего высококалорийный, высокоуглеродистый и с массой химических добавок, – обратила внимание Светлана Кашицкая.
Получить кальций из обезжиренных продуктов нельзя, поскольку полезное вещество усваивается только в связке с жирорастворимым витамином.
– Рекомендую выбирать продукты средней и низкой жирности, то есть от 4 до 7 процентов, – сказала диетолог.
Светлана Кашицкая призвала не исключать из рациона жир, так как он является важным для организма человека компонентом.
Фото: pixabay.com
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Диетолог предупредила об опасности обезжиренных продуктов
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