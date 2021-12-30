Диетолог предупредила об опасном сочетании блюд новогоднего стола

Врач-эндокринолог и диетолог Оксана Михалева назвала опасное сочетание блюд на новогоднем столе. Ее слова приводит РИА Новости.
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– Употребление алкоголя вместе с большим количеством жирной пищи может спровоцировать острый панкреатит. Чтобы избежать опасного заболевания, лучше заменить майонез в салатах на заправку из нежирной сметаны или йогурта, – отметила специалист.
Диетолог также не рекомендует делать много салатов, 2–3 будет достаточно. Употребление большого количества разнообразных блюд за одну новогоднюю ночь тяжело для пищеварения и является фактором риска.
– Для приготовления оливье вместо колбасы лучше использовать куриное филе, а для селедки под шубой выбрать не самую жирную сельдь и ограничить майонез, – посоветовала Оксана Михалева.
Врач также предупредила, что за счет высокой жирности опасны салаты, куда добавляют заранее обжаренные ингредиенты. Традиционные жирные десерты также лучше исключить.