Диетолог предупредила об опасном сочетании блюд новогоднего стола

– отметила специалист.Диетолог также не рекомендует делать много салатов, 2–3 будет достаточно. Употребление большого количества разнообразных блюд за одну новогоднюю ночь тяжело для пищеварения и является фактором риска.– посоветовала Оксана Михалева.Врач также предупредила, что за счет высокой жирности опасны салаты, куда добавляют заранее обжаренные ингредиенты. Традиционные жирные десерты также лучше исключить.