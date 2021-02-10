О полезных свойствах меда известно давно. Однако в последнее время все чаще появляется информация, которая гласит, что данный продукт может быть опасен для здоровья. Стоит ли этому верить? На вопрос в программе "О самом главном" ответил врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.
По словам специалиста, в одних случаях мед оказывается весьма полезным, в других – нет. В ситуации, когда ребенок выздоравливает после вирусной инфекции, малышу стоит давать данный продукт, так как он помогает восстановиться после болезни, набраться сил и энергии, укрепить иммунитет.
– Другой вариант – человек с ожирением либо гипертоник ест мед ложка за ложкой. В итоге давление становится еще выше, возникает склонность к злокачественным опухолям, растет и так большой вес, – добавил диетолог.
Существуют и другие ситуации, при которых мед может как вылечить, так и навредить. Так, например, многие привыкли добавлять данный продукт в горячий чай. Некоторые же поступают иначе, то есть едят мед и запивают его теплой жидкостью.
– Вторая ситуация лучше, потому что человек получает натуральный продукт, который легко дозируется. При этом если мы в кипяток добавляем мед, то разрушаем много полезных элементов. Продукт становится менее ценным, – отметил Михаил Гинзбург.
По мнению врача, в день человеку достаточно 2–3 чайные ложки. Большая доза может навредить, а в некоторых случаях даже привести к смертельному исходу.
Фото: pixabay.com
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Диетолог предупредил о смертельной опасности меда
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