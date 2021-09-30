Диетолог посоветовал употреблять тыкву для профилактики рака

Тыква обладает множеством полезных свойств: снижает уровень холестерина, выводит из организма токсины, ее употребление в пищу является профилактикой онкологических заболеваний. Об этом в эфире программы "О самом главном" рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.
– Опухоль на ровном месте никогда не появляется. Сначала изменяется геном клетки, потом эти же клетки получают стимул к размножению, по их периферии возникает воспаление, в результате чего они как бы экранируются. Также, чтобы развился рак, организму нужно направить туда сосуды, то есть включить ангиогенез, – объяснил врач.
По словам диетолога, в тыкве содержится вещество, которое блокирует врастание сосудов в зачатки опухоли.
– Нельзя сбрасывать со счетов антиоксиданты, которые также есть в тыкве. В овоще большое количество каротиноидов, которые предотвращают повреждение клетки свободными радикалами, а значит, замедляют мутации, происходящие в организме человека. Это тоже противораковый эффект, – дополнил слова коллеги врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.
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