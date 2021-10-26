Диетолог подсказал, как не набрать вес в период холодов

По словам специалиста, с приходом холода уровень нашей активности снижается – и мы меньше времени проводим на открытом воздухе. Также хочется больше и чаще есть, а руки постоянно тянутся к холодильнику, чтобы перекусить. Диетолог считает, что это вполне нормально., – отметил специалист.Диетолог подчеркнул, что в такой период к выбору еды необходимо подходить осознанно:Медик также предупредил, что нужно следить за потреблением калорий и снизить их на 10–15% от обычной дневной нормы. При этом придерживаться соотношения 30% белков, 30% жиров и 40% углеводов.