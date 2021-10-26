Диетолог подсказал, как не набрать вес в период холодов

Диетолог Антон Бердов рассказал, как питаться с наступлением холодной погоды, чтобы не набрать лишний вес. Его слова приводит РИА Новости.
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По словам специалиста, с приходом холода уровень нашей активности снижается – и мы меньше времени проводим на открытом воздухе. Также хочется больше и чаще есть, а руки постоянно тянутся к холодильнику, чтобы перекусить. Диетолог считает, что это вполне нормально.
– Наш организм, понимая, что наступила холодная пора, начинает греть себя изнутри, ускоряя при этом метаболизм. Это необходимо для сохранения нормальной температуры тела. Но несмотря на то что постоянное желание есть нормально, важно его ограничивать, иначе это может привести к печальным последствиям, – отметил специалист.
Диетолог подчеркнул, что в такой период к выбору еды необходимо подходить осознанно:
– Замените вредные продукты на аналогичные, но при этом полезные. Например, чипсы – на овощные палочки с хумусом, хлеб – на снеки из злаков, а шоколадку – на фрукты.
Медик также предупредил, что нужно следить за потреблением калорий и снизить их на 10–15% от обычной дневной нормы. При этом придерживаться соотношения 30% белков, 30% жиров и 40% углеводов.