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Диетолог поделилась рецептом полезного кулича

Диетолог Маргарита Макуха рассказала, как приготовить "здоровый" кулич. Ее слова приводит РИА Новости

Фото: pixabay.com

– Классический рецепт пасхального кулича подразумевает использование белой муки высшего сорта, у которой при производстве снимается оболочка зерна с полезными свойствами, микроэлементами и витаминами. Сохраняется только ядро зерна, где содержатся глютен и "пустые" калории, которые не несут пользы для организма, – отмечает специалист.

Кроме того, в таком рецепте используют большое количество рафинированного сахара. 

– Помните, что его переизбыток приводит к выводу витаминов группы B и кальция, – предупредила диетолог. 

Маргарита Макуха предложила более "здоровый" рецепт выпечки. Для изготовления кулича понадобится два банана, два яйца, один стакан миндальной муки, пятая часть стакана орехов или изюма, половина столовой ложки сахара или одна столовая ложка сиропа топинамбура. Также можно добавить специи, например корицу или молотый имбирь по вкусу.
Для начала взбиваем бананы в пюре. Затем отделяем белки от желтков и смешиваем желтки с сиропом топинамбура или с сахаром. В получившуюся массу добавляем банановое пюре и специи.

Белки стоит взбить отдельно и аккуратно влить в массу с бананами, при этом не спеша перемешивая. Затем в массу добавляем миндальную муку и вновь перемешиваем, после досыпаем орехи или изюм. Получившееся тесто необходимо переместить в форму для выпекания кулича, поставить в предварительно разогретую до 170 градусов духовку и запекать 20–25 минут.

Для украшения выпечки возьмите 2–3 финика, треть стакана кешью и четверть стакана растительного молока (можно заменить водой). Приготовление стоит начать с замачивания в воде фиников и кешью, а затем смешать все ингредиенты блендером до однородной массы. Получившийся крем выложить на остывший кулич.
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