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Диетолог перечислила вредные свойства оливье

Гастроэнтеролог, диетолог Марина Хорол рассказала о трех вредных свойствах самого популярного на новогоднем столе салата, передает Lenta.ru.


Основной фактор, который может негативно повлиять на организм, – слишком большое количество ингредиентов в салате. Как уточнила врач, из-за этого идет нагрузка на поджелудочную железу. Неполезна и классическая майонезная или сметанная (а может, и состоящая из двух этих компонентов) заправка. Причина скрывается в ее повышенной жирности – это плохо влияет на печень, поджелудочную железу и желчный пузырь.

Также вред здоровью могут нанести микроорганизмы, которые быстро размножаются в салате. И под словом «быстро» врач подразумевает вот что: если салат простоит на праздничном столе всю ночь, вредные бактерии могут появиться в нем уже к утру. Кстати, холодильник избежать этого не очень-то и поможет – процесс попросту займет чуть больше времени. Испортившийся салат может стать причиной отравления или обострения панкреатита.

Как поступить, чтобы и традиционным новогодним салатом полакомиться, и сберечь здоровье при этом? Марина Хорол советует есть оливье в день его приготовления маленькими порциями, а в качестве заправки использовать йогурт.

Фото: pixabay.com
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