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Диетолог перечислила вредные привычки, которые мешают похудеть

Какие привычки мешают избавиться от лишних килограммов, рассказала диетолог и нутрициолог Ирина Писарева, пишет РИА Новости.


Специалист назвала пять таких привычек. Первая и самая главная – малоподвижный образ жизни. Он замедляет метаболизм и способствует накоплению жира.

«Вторая вредная привычка – есть фрукты на ночь. Фрукты стоит есть в первой половине дня до 16 часов, так как они хоть и содержат натуральные растительные сахара, все-таки это глюкоза, фруктоза, сахароза. Есть их вечером не рекомендуется  – возможны вздутие живота, метеоризм. Опять же, это способствует набору лишнего веса», – передает слова Писаревой телеканал «Звезда».

Также похудеть мешает привычка ложиться спать слишком поздно или спать мало. Кроме того, диетолог рекомендует употреблять пищу в спокойном темпе, не спеша, чтобы та успела перевариться и организм насытился раньше. А еще – не стоит пренебрегать завтраками.

Фото: pixabay.com
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