Диетолог перечислила три способа справиться с желанием перекусить

Американский диетолог Айат Слейманн поделилась советами, как избавиться от желания перекусить, сообщает PopSugar.
Специалист подчеркнула, что желание что-либо скушать говорит о том, что организм не получает достаточного количества еды для поддержания нормального уровня сахара в крови.
Слейманн назвала три способа, которые помогают в борьбе с голодом. Во-первых, каждый прием пищи должен состоять из блюд, содержащих клетчатку, здоровые жиры и белки. Во-вторых, нужно уменьшить количество углеводов и увеличить количество белка, употребляемого во время обеда. В-третьих, очень важно следить за количеством пищи, съедаемой за день. Ее должно хватать для насыщения.
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