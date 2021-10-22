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  2. Диетолог перечислила три способа справиться с желанием перекусить

Диетолог перечислила три способа справиться с желанием перекусить

Американский диетолог Айат Слейманн поделилась советами, как избавиться от желания перекусить, сообщает PopSugar.


Специалист подчеркнула, что желание что-либо скушать говорит о том, что организм не получает достаточного количества еды для поддержания нормального уровня сахара в крови.

Слейманн назвала три способа, которые помогают в борьбе с голодом. Во-первых, каждый прием пищи должен состоять из блюд, содержащих  клетчатку, здоровые жиры и белки. Во-вторых, нужно уменьшить количество углеводов и увеличить количество белка, употребляемого во время обеда. В-третьих, очень важно следить за количеством пищи, съедаемой за день. Ее должно хватать для насыщения.

Фото: pixabay.com
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