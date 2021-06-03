Диетолог перечислила самые полезные для кожи лица продукты

В познавательном ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" диетолог Светлана Кашицкая сообщила, что для поддержания здоровья и молодости кожи достаточно включать в рацион кисломолочную продукцию, а также блюда, содержание витамины С, Е и В2.
В рационе как мужчин, так и женщин обязательно должны быть овощи и фрукты. Особого внимания заслуживают цитрусовые.
– Не забывайте про продукты, которые содержат витамин С. К таковым, например, относятся цитрусовые. Данное полезное вещество стимулирует синтез главного белка кожи – коллагена, – рассказала диетолог.
Кроме того, необходимо периодически употреблять кисломолочную продукцию.
– Она должна быть обязательна, потому что жизненно необходимые для человека лактобактерии помогают синтезировать незаменимые аминокислоты и витамин В2, который отвечает за цвет кожи, – обратила внимание Светлана Кашицкая.
Специалист порекомендовала также использовать для приготовления полезных блюд масла, авокадо и орехи. Они, по словам диетолога, являются источником витамина Е, который еще называют витамином красоты.
В цельнозерновых кашах, отметила специалист, много важных для кожи веществ: цинк, железо и клетчатка. Не стоит забывать употреблять и морскую рыбу.
Светлана Кашицкая подчеркнула, что этих продуктов будет достаточно для поддержания здоровья и молодости кожи.
Фото: pixabay.com
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