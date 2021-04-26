Иногда патологическое истощение организма бывает непросто отличить от усталости. Однако есть ряд признаков, которые его выдают. Их назвала диетолог Кларисса Ленхерр, пишет РИА Новости.
Один из основных факторов, свидетельствующих об истощении организма, – изменение настроения. Речь идет об отстраненности, тревожности и усталости, которая не проходит даже после сна.
Кроме того, об истощении, по словам Ленхерр, может свидетельствовать такое явление, как «мозговой туман», когда человеку становится трудно думать и рассуждать, наблюдаются проблемы с концентрацией.
Также истощение может проявляться в следующих факторах: резкие колебания веса на фоне переутомления, сухость или тусклость кожи.
Фото: pixabay.com
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Диетолог перечислила признаки истощения организма
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