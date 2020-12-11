Австралийский диетолог Лиэнн Уорд рассказала, как нужно питаться, чтобы сбросить лишние килограммы, сообщает Lenta.ru.
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– Пищи, сжигающей жир, нет. Чтобы похудеть, еда должна восполнять дефицит калорий. Нужно кушать немного меньше, чем требует наш организм, – пояснила специалист.
Для того чтобы сбросить вес, не стоит отказываться от любимых блюд или вовсе мучить себя голодом. Лучше всего следить за размером порций. Диетолог поделилась, какая пища для похудения у нее самая любимая. Она упомянула травяной чай, семена чиа, овсяные хлопья, яйца, куриное филе и нерафинированное оливковое масло.
Диетолог Нурия Дианова рассказала, как не поправиться в период новогодних праздников. Нужно контролировать количество потребляемого алкоголя и фруктов и стараться исключить из новогоднего меню калорийные блюда. Это салаты мимоза, оливье и селедка под шубой.
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Диетолог перечислила пищу для похудения без голодания
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