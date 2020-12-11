Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.53
EUR: 3.08
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Диетолог перечислила пищу для похудения без голодания

Диетолог перечислила пищу для похудения без голодания

Австралийский диетолог Лиэнн Уорд рассказала, как нужно питаться, чтобы сбросить лишние килограммы, сообщает Lenta.ru.

Фото: pixabay.com

– Пищи, сжигающей жир, нет. Чтобы похудеть, еда должна восполнять дефицит калорий. Нужно кушать немного меньше, чем требует наш организм, – пояснила специалист. 

Для того чтобы сбросить вес, не стоит отказываться от любимых блюд или вовсе мучить себя голодом. Лучше всего следить за размером порций. Диетолог поделилась, какая пища для похудения у нее самая любимая. Она упомянула травяной чай, семена чиа, овсяные хлопья, яйца, куриное филе и нерафинированное оливковое масло. 

Диетолог Нурия Дианова рассказала, как не поправиться в период новогодних праздников. Нужно контролировать количество потребляемого алкоголя и фруктов и стараться исключить из новогоднего меню калорийные блюда. Это салаты мимоза, оливье и селедка под шубой. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Пережившая в годы Великой Отечественной войны трагедию деревня Грива возродилась из пепла и продолжает жить и развиваться
В Японии вспышку птичьего гриппа зафиксировали уже в десяти префектурах
Торгово-промышленные палаты Минска и турецкого Чорлу намерены возобновить сотрудничество
В Шкловском районе при пожаре погиб пенсионер
Беларусь и Венесуэла обсудили перспективы сотрудничества в строительной сфере
Очередной сон Веры Павловны
БЖД ввела новый график движения поездов
Тренируется сбрасывать елку? Кошка уморительно проверила на прочность новогодние игрушки (Видео)
В Минске автомобиль столкнулся с автобусом
В Японии нашли рыбацкую лодку, унесенную цунами в 2011 году
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Недалекое будущее
Во Франции выигран рекордный в истории Европы джекпот
Картина коронавируса в мире за последние сутки - более 656 тыс. случаев заражения
Гороскоп на неделю с 14 по 20 декабря
В массовых столкновениях в Тунисе ранены более 30 человек
В Минском районе под колесами автомобиля погиб велосипедист
Гороскоп на 14 декабря
Новогодний бал для школьников прошел в Бобруйске
Участники саммита МОК выразили уверенность в успешном проведении Игр в Токио и Пекине
Белорус Кирилл Маскевич вышел в финал индивидуального Кубка мира по борьбе
Генсек ООН призвал страны объявить ЧП в области климата
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Крик души
В столице автомобиль наехал на нетрезвого пешехода
«Зенит» взял верх над московским «Динамо» в матче футбольного чемпионата России. Дзюба оформил голевой дубль
«Гомель» обыграл молодечненское «Динамо» в чемпионате Беларуси по хоккею
В Риге проходит акция протеста против ограничений из-за пандемии
Российский ученый: Беларуси и России объявлена серьезная информационная война
На манифестации в Париже задержан 81 человек
Хоккеисты "Юности" уступили оршанскому "Локомотиву" в матче чемпионата Беларуси
В Техасе потерпел крушение вертолет, есть погибшие
Российский эксперт: историческая политика - вопрос национальной безопасности
Американские медики обнаружили антитела к COVID-19 в образцах крови, взятых до начала пандемии
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Недобизнесмены
Умар Кремлев избран президентом Международной федерации бокса
Бразильские аметисты, железные метеориты и экспонаты эпохи мамонтов — в БГУ после реконструкции открыт крупнейший университетский Музей геологии
"Борисфен" разгромил баскетболистов РЦОП-СДЮШОР в чемпионате Беларуси
В Брестской области за 11 месяцев выявлено более 2,3 тыс. пьяных водителей
Белорусский голкипер Иван Мороз признан лучшим игроком тура гандбольной ЛЧ
В Бресте грузовой микроавтобус насмерть сбил пенсионерку
Фийон-Майе победил в гонке преследования на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене
Волейболисты "Шахтера" выиграли Кубок Беларуси
Мужчина погиб при пожаре в Шумилинском районе
2586 солдат и громогласное «ура»: как прошла Военная присяга в 72 объединенном учебном центре
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
А у нас во дворе…
Житель Верхнедвинска незаконно завладел не менее Br30 тыс.
«Цмокi-Мiнск» потерпели поражение от «Пармы» в матче Единой лиги ВТБ
В Киеве после реставрации открылась Андреевская церковь
Авторы
СКАНИРУЙТЕ