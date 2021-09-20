Диетолог назвал запрещенные при постковидном синдроме продукты

Доктор медицинских наук Михаил Гинзбург дал советы по составлению меню при постковидном синдроме. Подробности приводит агентство URA.RU.
Как отметил Гинзбург, при постковидном синдроме наблюдается повышение воспалительной активности в организме.
По словам врача, в таком состоянии лучше исключить из рациона сахар и продукты с высоким гликемическим индексом. В число последних в том числе входят картофель и рис. Кроме того, Гинзбург рекомендует тем, у кого данный синдром, не употреблять пальмовое, подсолнечное, кукурузное и соевое масло, маргарин, красное мясо и изделия из него, сосиски, сардельки, а также продукты глубокой переработки.
Доктор рассказал и о том, что, наоборот, полезно для организма при постковидном синдроме. Это продукты, богатые жирными кислотами. К ним относятся жирная морская рыба, льняное и оливковое масло. «Добавляем больше овощей, ягод, зелени и не слишком сладких фруктов, кисломолочные напитки без сахара и сложные углеводы», – резюмировал специалист.
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