Диетолог перечислил вкусные и полезные продукты, содержащие много йода

Ценнейшим источником йода является морская капуста. Но, поскольку не всем нравится ее вкус, приходится искать альтернативу. Самые вкусные и полезные продукты, содержащие йод в большом количестве, в эфире программы "О самом главном" перечислил врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.
– Морская капуста – уникальный продукт, который накапливает в себе йод. Но, к сожалению, ее вкус нравится далеко не всем, поэтому нужна альтернатива, – отметил диетолог и в качестве таковой предложил хурму.
– Хурма тоже накапливает это вещество, хотя, конечно, не в таких количествах, как морская капуста. Плюс в плоде есть аскорбиновая кислота, которая улучшает всасывание йода и синтез тиреоидных гормонов, – объяснил Михаил Гинзбург.
В ста граммах хурмы, по словам врача, содержится 40 процентов суточной нормы йода. Употреблять плод в свежем виде рекомендуется отдельно от других продуктов.
Следующий продукт – хек. Достаточно съесть одну порцию этой морской рыбы, чтобы восполнить запасы йода, поскольку в ста граммах содержится 107 процентов суточной нормы этого полезного вещества.
– Плюс мы получим селен, который также способствует усвоению йода, омега-3 жирные кислоты и витамин D, – уточнил диетолог.
– Не рекомендуется смешивать йодсодержащие продукты, например рыбу, с крестоцветными, то есть с краснокочанной капустой, брокколи, редькой и редисом. В них содержатся вещества, которые не дают йоду усваиваться, – дополнил слова коллеги врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.
Третьим в списке богатых йодом продуктов оказался фейхоа.
– Фейхоа – это южная ягода, которая произрастает в краях, где в воздухе и почве есть достаточное количество йода, – сказал Михаил Гинзбург и обратил внимание на то, что в ста граммах содержится 53 процента от суточной нормы йода.
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