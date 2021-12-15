Диетолог перечислил продукты, которые необходимо включить в рацион для профилактики возрастных болезней

Для профилактики возрастных болезней важно употреблять в пищу продукты, богатые витамином D. В частности, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в эфире программы "О самом главном" назвал морскую рыбу, желтки яиц и грибы.
По словам диетолога, жирную морскую рыбу необходимо есть хотя бы три раза в неделю.
- Исследования показывают, что у людей, которые употребляют жирную морскую рыбу в течение полутора месяца, кожа становится более гладкой и эластичной, - дополнил слова коллеги врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.
Также витамин D содержится в яичных желтках, хотя и в небольшом количестве.
- Содержание витамина D в яйцах на порядок меньше, чем в рыбе. Чтобы получить профилактическую дозу в 500 МЕ, нужно съесть примерно 30 желтков, - обратил внимание Михаил Гинзбург.
В грибах витамина D несколько больше. При этом, уточнил диетолог, есть D3, или холекальциферол, и D2, или эргокальциферол. Первый особенно важен для организма, поскольку легче переходит в активные форы витамина.
- Если перед приготовлением поставить грибы на полчаса на окно, содержание витамина D2 увеличится примерно в десять раз, - отметил Сергей Агапкин и добавил, что для этого необязательно солнце, ультрафиолет способен проникнуть в продукт даже в пасмурную погоду.
Отмечается, что лучшими источниками витамина D среди грибов являются сморчки, лисички, вешенки, шиитаке, белые и шампиньоны.
Вместе с тем подчеркивается, что витамин D повышает иммунитет и работоспособность, улучшает усвоение кальция, обмен веществ, синтез гормонов и настроение, а также регулирует уровень сахара в крови.
Михаил Гинзбург заявил, что витамин D является профилактикой рахита у детей, а также остеопороза и пародонтоза у взрослых.
- Противостоит депрессии, возрастным заболеваниям, таким как болезнь Альцгеймера и Паркинсона, а также сердечно-сосудистым. Нормальное содержание витамина D защищает от тяжелого течения коронавирусной инфекции, - заметил врач.
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