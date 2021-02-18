Диетолог перечислил продукты, которые избавляют от усталости и улучшают настроение

Аминокислоты жизненно необходимы человеку, так как они, как кирпичики, строят белки, из которых формируются ткани организма и мозга в частности. Если этой структурной единицы будет слишком мало, человек станет быстрее утомляться и плохо себя чувствовать. О том, где брать аминокислоты для улучшения настроения, в программе "О самом главном" рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.
По словам врача, для человека особенно важен триптофан.
– Много данной аминокислоты содержится в ста граммах сыра. Есть она в молочных и животных белках. Триптофан является предшественником серотонина, а серотонин – это гормон счастья, – сказал диетолог.
Также условно незаменимой аминокислотой является аргинин. В большом количестве содержится в орехах.
– В день в качестве оздоровительной меры нужно съедать 50 граммов сухих орехов, – подчеркнул Михаил Гинзбург.
Аминокислотой, входящей в состав коллагена и необходимой для синтеза эластина, является лизин. Он не только возвращает хорошее настроение, но также улучшает состояние кожи лица, уменьшает морщины.
– Лизина много в красной рыбе. Сто граммов – это примерно 140 процентов суточной нормы, – сказал медик.
От усталости, по словам специалиста, помогает треонин. Получить его можно из чечевицы.
– Но если вы ее не любите, можете взять другие бобовые, в том числе фасоль и горошек, – заключил врач.
Фото: pixabay.com
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