Диетолог объяснила тягу к сладкому

В эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" врач-диетолог Светлана Кашицкая объяснила, о чем может сигнализировать тяга к сладкому.
– Бывает, когда не хватает глюкозы, мозг требует сладкого. Но чаще всего это происходит по другим причинам, и на них надо обращать внимание. Организм человека является саморегулирующей системой, поэтому всегда подает сигналы, сообщает о том, что ему не хватает определенных микроэлементов, – обратила внимание диетолог.
Так, например, если человеку хочется съесть торт, значит, в организме наблюдается дефицит жирорастворимых витаминов А, D, Е и К. В этом случае достаточно съесть сливки или кабачки, и тяга к вредной пище отпадет.
– Если хочется шоколада, это говорит о дефиците в организме магния, поэтому налегайте на сухофрукты: инжир, курагу, изюм. Хочется мороженого – у вас нехватка кальция, железа и триптофана. И здесь вам в помощь яйца, печень и сыр. Если хочется козинаков и халвы, то вам не хватает полиненасыщенных жирных кислот. Поэтому вводите в рацион нерафинированные масла, жирную рыбу, например, скумбрию, форель и сельдь. Хочется сладких газированных напитков – это говорит о дефиците кальция, поэтому нужно в рацион ввести молочные продукты и кунжут, – обратила внимание Светлана Кашицкая.
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