В эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" диетолог Светлана Кашицкая рассказала, каким должен быть полезный для здоровья летний шашлык.
По словам специалиста, выбирать говядину для блюда не стоит, поскольку она жирнее свинины. Кроме того, это мясо дольше усваивается и тяжелее переваривается.
– Более того, в говядине в большом количестве содержатся азотсодержащие соединения, которые являются достаточно вредными для организма человека, – обратила внимание Светлана Кашицкая.
Вместе с тем диетолог выделила неоспоримую пользу свинины. В мясе, по ее словам, содержатся полезные мононенасыщенные жиры, которые также есть в орехах и масле. Они снижают уровень холестерина.
Светлана Кашицкая посоветовала использовать для шашлыка постную свинину и напомнила, что пережаривать мясо нельзя.
– [В таком шашлыке] есть польза для вашего здоровья. А лишний жир из свинины вытопится, – заключила диетолог.
Фото: pixabay.com
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Диетолог объяснила, какой шашлык можно употреблять в жару
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