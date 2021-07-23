Употреблять в пищу летом только фрукты или овощи для снижения веса нельзя. В рационе должны присутствовать жиры, белки и углеводы, иначе человека постоянно будет преследовать чувство голода, что нередко ведет к срывам. Об этом в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказала врач-диетолог Светлана Кашицкая.
– Вы будете хотеть есть, несмотря на то что употребляете зелень, которая содержит большое количество клетчатки. Обрести чувство сытости можно только тогда, когда прием пищи будет сбалансированным, – сообщила диетолог.
По словам специалиста, в рационе должны быть белки, жиры и углеводы. Только в таком случае человек не будет голоден после приема пищи.
Светлана Кашицкая посоветовала готовить блюда из каких-нибудь зеленых овощей, например капусты или брокколи, несладких фруктов и ягод (грейпфрут, малина), белковых продуктов (грибы, курица) или из чего-то ароматного (сыр, орехи).
Вместе с тем диетолог порекомендовала не исключать из рациона хотя бы один из компонентов, поскольку важно удовлетворить все рецепторы.
– Такой прием пищи станет полноценным, а голод вас не будет одолевать, – резюмировала Светлана Кашицкая.
Фото: pixabay.com
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Диетолог объяснила, каким должно быть питание для снижения веса в летний период
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