Диетолог объяснил, почему не стоит худеть к лету

"Надо обязательно похудеть к лету" – популярный тезис у тех, кто хочет выглядеть лучше в период, когда наше тело максимально открыто взглядам окружающих. Однако такой подход неверен, считают специалисты.





Худеть надо не к лету, а летом, заявил в интервью Sputnik доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

По его словам, достичь нужных результатов зимой или весной могут далеко не все, поскольку при низких температурах телу нужно больше энергии и ограничивать себя в еде сложно, передает РИА Новости. Летом же сама погода способствует сбросу лишних килограммов.





Вес снижается уже от самой жары, а не из-за каких-то специальных усилий, говорит специалист. В жару количество воды в организме становится меньше. «Люди в жару теряют килограмма полтора веса просто так", – отметил он.





Худеть в жару легче еще и потому, что аппетит заметно снижается.





«Организм расщепляет пищу через окисление, а окисление сопровождается выделением энергии», – заявил диетолог. Часть энергии улавливается особыми молекулами, а часть нет, поэтому после еды становится жарко. «Когда вокруг и так жарко, то дополнительная энергия не нужна", – подытожил диетолог.

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