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Диетолог назвала защищающие от коронавируса продукты

Как питание может помочь при профилактике COVID-19? Грамотно сбалансированное меню посодействует укреплению иммунитета – а это и защитит организм от вирусов. Чтобы это произошло, нужно есть продукты, содержащие большое количество витаминов и минералов, рассказала rg.ru диетолог Екатерина Бурляева.


По словам врача, наиболее важными для иммунитета являются витамины А, С, D, Е, В2, В6 и В12, фолиевая кислота, железо, селен и цинк.

Витамины D и A содержатся в печени трески, а первый еще и в рыбе, желтке и сливочном масле. Витамин Е организм может получить из подсолнечного масла и орехов, С – из цитрусовых, сладкого перца, капусты, смородины и облепихи. Цинк и селен содержатся в говяжьей и куриной печени. Первый также можно получить из сыра и орехов, а селен – из желтка куриного яйца и творога. 

Диетолог предостерегла, что не стоит забывать о балансе белков жиров и углеводов в попытке употреблять как можно больше витаминов.

Оптимальное питание является ключевым фактором в предотвращении развития и улучшении течения заболеваний, связанных с питанием и существенно ухудшающих прогноз человека с коронавирусной инфекцией, – сказала Екатерина Бурляева.

Фото: pixabay.com
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