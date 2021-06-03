Существует мнение, что, выпивая чашку кофе утром, человек наполняется энергией и бодростью. Диетолог Светлана Кашицкая в познавательном ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" назвала эту привычку главной ошибкой кофеманов.
Специалист обратила внимание, что гормон стресса кортизол поднимается в определенные часы. Его пик приходится на период с 8 до 9 утра. Поэтому если в это время человек выпьет на голодный желудок кофе, то почувствует нервное перенапряжение и тревогу.
Кроме того, употребление данного напитка в утренние часы приводит к прекращению выработки кортизола, который пробуждает организм и бодрит человека. В результате происходят серьезные гормональные нарушения.
– Кофе рекомендую употреблять с 10 до 12 и с 14 до 17. Только тогда вы будете получать пользу от напитка, – отметила Светлана Кашицкая.
Диетолог отметила, что на выработку кортизола влияет крепкий кофе, а серотонина – слабый. Поэтому употреблять крепкий напиток лучше с едой, стимулирующей выработку серотонина, например с овсяной кашей, инжиром или финиками.
Фото: pixabay.com
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Диетолог назвала угрозы неправильного употребления кофе
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